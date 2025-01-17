Стармер заявив про готовність Британії до миротворчих місій в Україні

Однак політик наголосив, що про це говорити зарано.

Велика Британія відіграватиме повноцінну роль у забезпеченні та підтримці миру в Україні, заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час неанонсованого візиту до України.

У коментарі Sky News він наголосив, що розв’язана росією війна стосується не лише суверенітету України, а й впливу на інші країни, зокрема і на Велику Британію, яка також стикається з наслідками у вигляді збільшення вартості життя.

Стармер зазначив, що Велика Британія потенційно готова взяти на себе відповідальність у миротворчих зусиллях, зокрема, через залучення британських військових до миротворчих місій.

"Я не хочу забігати наперед, але вже наголосив, що ми відіграємо повноцінну роль. Це стосується не лише суверенітету України, а й нашої свободи, демократії та цінностей. Якщо росія досягне успіху у своїй агресії, це матиме довготривалий вплив на всіх нас", – відповів політик на запитання щодо готовності Британії відправити миротворчий контингент в Україну.

Цей візит до Києва став для Стармера першим після того, як його партія здобула перемогу на виборах пів року тому. Головною метою поїздки стали переговори про наступні кроки щодо підтримки України на тлі зростання невизначеності через перемогу Дональда Трампа на виборах у США у листопаді.

Обраний президент США Дональд Трамп, чия інавгурація запланована на 20 січня, висловив намір укласти мирну угоду між росією та Україною упродовж перших 100 днів свого перебування на посаді.

Проте деякі європейські лідери побоюються, що такий підхід може змусити Київ поступитися частиною своїх територій владіміру путіну.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським поблизу резиденції президента був збитий російський дрон. Стармер назвав це "нагадуванням про те, з чим Україна стикається щодня" і вкотре засудив розпочату росією війну.

Щодо прагнення України до членства в НАТО, Стармер підтвердив підтримку права України на самостійний вибір безпекових альянсів.

Нагадаємо, Україна і Британія підписали угоду про 100-річне партнерство.