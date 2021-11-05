Стартувала реєстрація на іспити для вступу до магістратури - Міносвіти

Стартувала реєстрація на іспити для вступу до магістратури, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Сьогодні, 11 травня 2021 року, стартувала реєстрація вступників, які планують складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) для вступу до магістратури. ЄФВВ складають вступники на спеціальності "Право" та "Міжнародне право", - йдеться в повідомленні прес-служби Міносвіти, пише "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що реєстрацію здійснюватиме приймальна комісія закладу вищої освіти до 3 червня 2021 року включно за умови особистої присутності особи, яка хоче брати участь у конкурсному відборі на навчання для отримання ступеня магістра, або дистанційно.

Вступні іспити проводитимуться в Києві та в усіх обласних центрах України (крім Донецька і Луганська). У Донецькій і Луганській областях працюватимуть пункти в Слов'янську, Маріуполі та Сєвєродонецьку. Для проведення ЄВІ з англійської мови додатково діятимуть пункти тестування в Білій Церкві, Кременчуці, Кривому Розі, Мелітополі та Умані.

Згідно з повідомленням, основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 30 червня, єдиного фахового вступного випробування - 2 липня (додаткова сесія проводиться в терміни, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти).