Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Стартувала реєстрація на іспити для вступу до магістратури - Міносвіти

Згідно з повідомленням, основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 30 червня
Стартувала реєстрація на іспити для вступу до магістратури, повідомляє Міністерство освіти і науки.
Стартувала реєстрація на іспити для вступу до магістратури - Міносвіти Фото: eenu.edu.ua

"Сьогодні, 11 травня 2021 року, стартувала реєстрація вступників, які планують складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) для вступу до магістратури. ЄФВВ складають вступники на спеціальності "Право" та "Міжнародне право", - йдеться в повідомленні прес-служби Міносвіти, пише "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що реєстрацію здійснюватиме приймальна комісія закладу вищої освіти до 3 червня 2021 року включно за умови особистої присутності особи, яка хоче брати участь у конкурсному відборі на навчання для отримання ступеня магістра, або дистанційно.

Вступні іспити проводитимуться в Києві та в усіх обласних центрах України (крім Донецька і Луганська). У Донецькій і Луганській областях працюватимуть пункти в Слов'янську, Маріуполі та Сєвєродонецьку. Для проведення ЄВІ з англійської мови додатково діятимуть пункти тестування в Білій Церкві, Кременчуці, Кривому Розі, Мелітополі та Умані.

Згідно з повідомленням, основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 30 червня, єдиного фахового вступного випробування - 2 липня (додаткова сесія проводиться в терміни, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти).

Читайте також: Міносвіти запропонувало нові форми навчання в закладах профосвіти
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 05 2021 11:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.