Стартував пілотний проект щодо впровадження інструментів Google у Кабміні - Дубілет

"Ми офіційно стартували пілот щодо впровадження інструментів Google у Кабміні. Ми домовилися з Google, що нам надають 1 000 безкоштовних акаунтів. За це ми їм дуже вдячні", - написав Дубілет на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявляє, що офіційно стартував пілотний проект щодо впровадження інструментів Google у Кабінеті Міністрів України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми офіційно стартували пілот щодо впровадження інструментів Google у Кабміні. Ми домовилися з Google, що нам надають 1 000 безкоштовних акаунтів. За це ми їм дуже вдячні", - написав Дубілет на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Міністр зазначив, що насамперед розраховує на впровадження Google Docs і Spreadsheet. "Ви навіть не уявляєте скільки часу витрачають державні службовці через те, що не можуть просто "зашерити" (поділитися - ІФ) документи та працювати над ними разом. Замість цього купа часу йде на логістику папірців і креслення по ним олівцями", - нарікає він.

Також Дубілет розраховує на використання Google Forms.

"Наразі якщо треба зібрати інформацію від інших держорганів або співробітників, на це йде купа часу, тому що інформацію збирають через документи і потім систематизують вручну", - додав він.

Міністр зазначив, що цього тижня офіційно розпочалися курси навчання перших груп співробітників Кабміну.

"Звичайно, є випадки, коли інструменти Google використовувати не можна (наприклад інформація з обмеженим доступом), але таких випадків небагато. Все це дуже базові речі, до яких бізнес давно звик, але в державних органах часто доводиться розпочинати саме з таких базових речей" , - констатував Дубілет.

Нагадаємо, що з 1 жовтня Україна має повністю відмовитися від паперового документообігу.