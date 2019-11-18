Стартував пілотний проект щодо впровадження інструментів Google у Кабміні - Дубілет
Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявляє, що офіційно стартував пілотний проект щодо впровадження інструментів Google у Кабінеті Міністрів України, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Ми офіційно стартували пілот щодо впровадження інструментів Google у Кабміні. Ми домовилися з Google, що нам надають 1 000 безкоштовних акаунтів. За це ми їм дуже вдячні", - написав Дубілет на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Міністр зазначив, що насамперед розраховує на впровадження Google Docs і Spreadsheet. "Ви навіть не уявляєте скільки часу витрачають державні службовці через те, що не можуть просто "зашерити" (поділитися - ІФ) документи та працювати над ними разом. Замість цього купа часу йде на логістику папірців і креслення по ним олівцями", - нарікає він.
Також Дубілет розраховує на використання Google Forms.
"Наразі якщо треба зібрати інформацію від інших держорганів або співробітників, на це йде купа часу, тому що інформацію збирають через документи і потім систематизують вручну", - додав він.
Міністр зазначив, що цього тижня офіційно розпочалися курси навчання перших груп співробітників Кабміну.
"Звичайно, є випадки, коли інструменти Google використовувати не можна (наприклад інформація з обмеженим доступом), але таких випадків небагато. Все це дуже базові речі, до яких бізнес давно звик, але в державних органах часто доводиться розпочинати саме з таких базових речей" , - констатував Дубілет.
Нагадаємо, що з 1 жовтня Україна має повністю відмовитися від паперового документообігу.
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