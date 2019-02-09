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Прем'єр: З 1 жовтня країна має повністю відмовитися від паперового документообігу

Він додав, що це складне завдання, оскільки потрібно синхронізувати системи між великою кількістю органів. Однак Гончарук вважає його реалістичним
З 1 жовтня Україна має повністю відмовитися від паперового документообігу.
Прем Фото:Facebook

Таке завдання поставив прем’єр-міністр Олексій Гончарук перед міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"З 1 жовтня ми повинні повністю відмовитися від паперового документообігу. Ми плануємо заборонити використання і обмін між держорганами папірцями", - сказав прем'єр.

Водночас, глава уряду наголосив, що після 2020 року українська держава має бути повністю у смартфоні.

Нагадаємо, що новий прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив ключові пріоритети роботи його уряду протягом п'яти наступних років.

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02 09 2019 13:37
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