НОВИНИЗ 1 жовтня Україна має повністю відмовитися від паперового документообігу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прем'єр: З 1 жовтня країна має повністю відмовитися від паперового документообігу
Він додав, що це складне завдання, оскільки потрібно синхронізувати системи між великою кількістю органів. Однак Гончарук вважає його реалістичним
Фото:Facebook
Таке завдання поставив прем’єр-міністр Олексій Гончарук перед міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
"З 1 жовтня ми повинні повністю відмовитися від паперового документообігу. Ми плануємо заборонити використання і обмін між держорганами папірцями", - сказав прем'єр.
Водночас, глава уряду наголосив, що після 2020 року українська держава має бути повністю у смартфоні.
Нагадаємо, що новий прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив ключові пріоритети роботи його уряду протягом п'яти наступних років.
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