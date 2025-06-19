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Стався найбільший в історії витік даних у Apple, Facebook і Google

19 червня 2025, 14:53
Стався найбільший в історії витік даних у Apple, Facebook і Google
Фото: tsmr / Pixabay
Це стосується майже 16 мільярдів даних.

Дослідники з Cybernews підтверджують найбільший витік паролів за всю історію: 16 мільярдів облікових даних, включно із логінами та паролями, були викрадені і оприлюднені. 

Цей безпрецедентний інцидент став результатом роботи кількох хакерів, які зібрали дані з різних джерел, починаючи з початку 2025 року, пише бізнес видання Fobes.

Це становить серйозну загрозу для користувачів у всьому світі. 

Через викрадені дані можуть бути використані для фішингу, захоплення акаунтів та інших кібератак. 

Спеціалісти з кібербезпеки Cybernews виявили 30 наборів даних, які містять від 10 мільйонів до більше як 3,5 мільярда записів. 

Рахом всі набори складають 16 мільярдів скомпрометованих облікових даних, що охоплюють логіни та паролі для популярних сервісів, таких як:

  • Apple,

  • Facebook,

  • Google,

  • GitHub,

  • Telegram,

  • VPN-сервісів,

  • порталів для розробників,

  • і навіть урядових служб.

Видання зазначає, це не просто черговий витік паролів, а ціла схема масового використання. 

Викрадені дані у форматі URL, логінів та паролів, можуть відкрити двері до будь-якого онлайн-сервісу.

І таку інформаційну зброю можна застосувати у величезних масштабах. 

Кіберспеціалісти вважають, що ця інформація може стати основою для фішингових атак, крадіжки особистих даних і захоплення акаунтів.

 
інтернетвитікдані

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