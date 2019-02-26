СТБ перегляне можливість проведення нацвідбору на Євробачення через скандал з Maruv
"Чотири роки СТБ проводить Нацвідбір за правилами, затвердженими НГТУ. СТБ проводить відбір і його трансляцію за власні гроші. Три роки ми надавали підтримку переможцю національного відбору. Ця підтримка в тому числі включала підготовку номера та інше супровід під час поїздки і його участі в конкурсі . ... З огляду на ситуацію, що склалася, ми будемо міркувати над тим, чи є нам сенс у подальшому брати участь у проведенні національного відбору на Євробачення ", - повідомила прес-служба каналу.
На думку каналу, скандал навколо Maruv свідчить про необхідність змін в конкурсі, і якщо непідписання контракту зі співачкою пов'язано з її громадянською позицією, цей момент потрібно вказувати в правилах.
"При цьому відразу виникають три питання: 1) якою має бути процедура перевірки артистів і їх сімей на громадянську позицію, графік гастролей, приватні концерти, співпраця з російськими музикантами тощо; 2) чи відповідає вона демократичним підходам, прийнятним для цивілізованого суспільства; 3) хто це буде робити? Адже завдання телеканалу - виробництво і трансляція, а перевіряти мають інші служби ", - заявили в СТБ.
Телеканал підкреслив, що не має відношення до підписання договору з переможцем нацвідбору і не знає, які пункти і вимоги він включає.
Хто поїде на Євробачення замість Maruv, в СТБ теж не знають.
Гроші за SMS, відправлені на підтримку Maruv, глядачам не повернуть. Але канал готовий передати їх на благодійність.
Нагадаємо, UA: Суспільне почне переговори з іншим кандидатом представляти Україну на Євробаченні-2019 у вівторок, 26 лютого.
Додамо, що співачка MARUV, яка здобула перемогу в національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення" у 2019 році, розповіла, чому не підписала контракт з НСТУ.
В НСТУ заявили, що не дійшли згоди з MARUV, тому співачка не представлятиме Україну на Євробаченні в Ізраїлі.
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