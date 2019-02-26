СТБ перегляне можливість проведення нацвідбору на Євробачення через скандал з Maruv

Хто поїде на Євробачення замість Maruv, в СТБ не знають

Телеканал СТБ може відмовитися від організації національного відбору на Євробачення через скандал зі співачкою Maruv (Анна Корсун).

"Чотири роки СТБ проводить Нацвідбір за правилами, затвердженими НГТУ. СТБ проводить відбір і його трансляцію за власні гроші. Три роки ми надавали підтримку переможцю національного відбору. Ця підтримка в тому числі включала підготовку номера та інше супровід під час поїздки і його участі в конкурсі . ... З огляду на ситуацію, що склалася, ми будемо міркувати над тим, чи є нам сенс у подальшому брати участь у проведенні національного відбору на Євробачення ", - повідомила прес-служба каналу.

На думку каналу, скандал навколо Maruv свідчить про необхідність змін в конкурсі, і якщо непідписання контракту зі співачкою пов'язано з її громадянською позицією, цей момент потрібно вказувати в правилах.

"При цьому відразу виникають три питання: 1) якою має бути процедура перевірки артистів і їх сімей на громадянську позицію, графік гастролей, приватні концерти, співпраця з російськими музикантами тощо; 2) чи відповідає вона демократичним підходам, прийнятним для цивілізованого суспільства; 3) хто це буде робити? Адже завдання телеканалу - виробництво і трансляція, а перевіряти мають інші служби ", - заявили в СТБ.

Телеканал підкреслив, що не має відношення до підписання договору з переможцем нацвідбору і не знає, які пункти і вимоги він включає.