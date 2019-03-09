ПОЛІТИКА НОВИНИПредставник Зеленського у Верховній Раді і перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Верховна Рада розгляне процедуру імпічменту президента наступного тижня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стефанчук: ВР розгляне процедуру імпічменту президента наступного тижня
Це був перший законопроєкт, поданий у нову Раду
Фото:LB.ua
"Це питання ми вносимо буквально вже на наступний тиждень. Один з перших - закон про імунітет. Це процедура, яка дає можливість притягнення до відповідальності президента України", - сказав Стефанчук у кулуарах Верховної Ради, повідомляє "Радіо свобода".
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект про особливу процедуру усунення президента України з поста.
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03 09 2019 15:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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