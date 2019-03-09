Стефанчук: ВР розгляне процедуру імпічменту президента наступного тижня

Це був перший законопроєкт, поданий у нову Раду

Представник Зеленського у Верховній Раді і перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Верховна Рада розгляне процедуру імпічменту президента наступного тижня.

"Це питання ми вносимо буквально вже на наступний тиждень. Один з перших - закон про імунітет. Це процедура, яка дає можливість притягнення до відповідальності президента України", - сказав Стефанчук у кулуарах Верховної Ради, повідомляє "Радіо свобода".

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект про особливу процедуру усунення президента України з поста.