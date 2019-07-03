Стоматологи зірвали сесію Львівської міськради
За словами секретаря ради Анатолія Забарило, пленарне засідання було перенесено через "відсутність належних умов для праці".
Він додав, що дату наступного засідання повідомлять згодом, повідомляє прес-служба ЛМР.
Зазначається, що пленарне засідання перенесли через стоматологів, які відмовляються реформуватися і у знак протесту захопили сесійну залу Львівської міської ради.
Стоматологи провели ніч у сесійній залі, і відмовляються її покидати, поки їм не виплатять борг по зарплатах у 3,6 мільйонів гривень.
За даними ZAXID.net, заробітну плату не отримують працівники лиш тих стоматологічних відділень, які відмовилися реформуватися і перетворились у неприбуткові комунальні підприємства.
Додамо, що станом на 1 січня 2019 року заборгованість по заробітній платі в Україні становила 2645,1 млн грн, це на 11,7% більше, ніж рік тому.
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