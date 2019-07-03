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Стоматологи зірвали сесію Львівської міськради

Пленарне засідання було перенесено через "відсутність належних умов для праці"
Пленарне засідання сесії Львівської міської ради перенесли, через стоматологів, які влаштували протест у ратуші.
Стоматологи зірвали сесію Львівської міськради Фото:Zik

За словами секретаря ради Анатолія Забарило, пленарне засідання було перенесено через "відсутність належних умов для праці".

Він додав, що дату наступного засідання повідомлять згодом, повідомляє прес-служба ЛМР.

Зазначається, що пленарне засідання перенесли через стоматологів, які відмовляються реформуватися і у знак протесту захопили сесійну залу Львівської міської ради.

Стоматологи провели ніч у сесійній залі, і відмовляються її покидати, поки їм не виплатять борг по зарплатах у 3,6 мільйонів гривень.

За даними ZAXID.net, заробітну плату не отримують працівники лиш тих стоматологічних відділень, які відмовилися реформуватися і перетворились у неприбуткові комунальні підприємства.

Додамо, що станом на 1 січня 2019 року заборгованість по заробітній платі в Україні становила 2645,1 млн грн, це на 11,7% більше, ніж рік тому.

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07 03 2019 14:34
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