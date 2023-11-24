Строковиків найближчим часом демобілізують – Данілов

Військові строкової служби, термін служби яких закінчився, незабаром будуть демобілізовані.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розказав Українському радіо.

"Сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого і цьому питанню було приділено велику увагу для того, щоб ми справедливо займалися питанням долучення до нашого війська тих людей, які необхідні нам для обороноздатності країни.

Що стосується мобілізації людей, які проходили строкову службу, то президент попросив і військові погодилися, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться і ми розуміємо, скільки їх", - заявив секретар РНБО.

Він додав, що строковики, в яких закінчився термін служби, але вони бажають залишитися, можуть зробити це, уклавши контракт. Інші мають будуть демобілізовані.

Зеленський в своєму вечірньому зверненні підтвердив це.