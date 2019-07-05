Студент КПІ майже на мільйон профінансував одного з кандидатів у президенти, – "ЧЕСНО"

"У відкритих джерелах нам не вдалося знайти жодної іншої людини з такими самими прізвищем, ім'ям і по батькові, тому є всі підстави вважати, що на кампанію Соловйова надав кошти саме цей студент"

Студент-зварювальник з Київського політехнічного університету Нікіта Муковоз перерахував 894 тисячі гривень у виборчий фонд кандидата в президенти Олександра Соловйова, партія якого фігурувала у справі замаху на журналіста Аркадія Бабченка.

Зазначається, що хлопець переказав у виборчий фонд голови партії "Розумна сила" Олександра Соловйова 894 тисячі гривень. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на громадський рух "ЧЕСНО".

"У відкритих джерелах нам не вдалося знайти жодної іншої людини з такими самими прізвищем, ім'ям і по батькові, тому є всі підстави вважати, що на кампанію Соловйова надав кошти саме цей студент", - розповіли активісти.

Повідомляється, що Муковоз на телефонні дзвінки та SMS не відповідав, а після запитань у Telegram, чи фінансував він передвиборчу кампанію Соловйова та як у студентські роки заробив стільки грошей, узагалі зник з месенджера.

За даними організації, 894 тисячі гривень від студента – це 8% внесків фізосіб у виборчий фонд кандидата Соловйова. Офіційно під час передвиборчої кампанії цей політик витратив 8,5 мільйона гривень на агітацію та ще 2,5 мільйона на заставу за реєстрацію.

Зазначається, що крім студента, виборчу кампанію Соловйова фінансували ще люди з Луганська та Києва.

Повідомляється, що найбільше коштів на виборчий рахунок Соловйова (2,16 мільйона гривень) переказало подружжя – Ольга й Сергій Гнутови. 2017 року Гнутова працювала головним спеціалістом відділу з питань банкрутства Управління юстиції в Луганській області.

Разом із чоловіком за 2017 рік вона задекларувала менш ніж 40 тисяч гривень доходу. Торік Сергій Гнутов продав свій автомобіль прокурору ГПУ Юлії Паршутіній.

"Про решту донорів узагалі складно щось сказати. Вони теж не ведуть підприємницької діяльності, тому мало зрозуміло, де вони взяли гроші на фінансування виборчої кампанії Соловйова", - стверджують журналісти "ЧЕСНО".

За словами розпорядника виборчого фонду Соловйова Олександра Савченка, люди, які підтримують діяльність партії, перераховували власні кошти.

При цьому він додав, що юрист партії допомагав перераховувати кошти "технічно".

За гроші, що надійшли до виборчого фонду Соловйова від фізосіб, друкували агітаційні листівки, розміщували зовнішню рекламу й відеоролики в місцевих медіа.

Попри солідний розмір виборчого фонду, за Соловйова проголосували лише 5340 осіб.

В організації додали, що у центральних медіа про нього вперше заговорили в червні 2018 року, коли лунали звинувачення в тому, що партію "Розумна сила", яку очолює Соловйов, фінансують з Росії. У самій партії це заперечували.

У вересні 2018 року Соловйов із соратниками їздив на тимчасово окуповані території Донбасу підписувати "Народну декларацію про мир".

У громадському русі стверджують, що підстави вважати, що Соловйов був технічним кандидатом на користь Юлії Тимошенко.

Нагадаємо, 28 лютого журналісти Bihus.info опублікували розслідування про донорів партії Юлії Тимошенко "Батьківщина".