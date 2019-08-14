Суд дозволив зняти електронний браслет з ексдепутата Крючкова
Рішення ухвалив суддя Солом'янського райсуду Києва Сергій Коробенко ще 25 липня, але відомо про це стало тільки сьогодні, інформує "Слово і діло".
Прокурор САП просив суд продовжити дію зобов'язань Крючкову ще на два місяці. Суддя Коробенко його задовольнив частково: Крючков повинен прибути до слідчого за першим викликом, уникати спілкування зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон і не відлучатися з місця постійного проживання без дозволу.
Нагадаємо, що Дмитра Крючкова затримали в Німеччині за запитом українських правоохоронців рік тому.
Журналістам він повідомив, що передавав 50-75% прибутку від корупційної схеми президенту Петрові Порошенку і його соратнику нардепу Ігореві Кононенку. 15 квітня Крючкова екстрадували в Україну.
За версією слідства, Крючков є організатором схеми, згідно з якою ВАТ "Запоріжжяобленерго" і ДП "Енергоринок" завдали шкоди на загальну суму понад 346 мільйонів гривень.
У серпні стало відомо, що Національне антикорупційне бюро має намір провести очну ставку між Крючковим і колишнім президентом Петром Порошенком, а також іншими фігурантами справи.
Раніше журналісти "Схем" оприлюднили розслідування, в якому стверджують, що Кононенко причетний до корупційних схем у сфері енергетики. Депутат заявив, що подасть на журналістів у суд.
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