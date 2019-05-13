Суд оштрафував Зеленського на 850 гривень за демонстрацію бюлетеня
Так, Зеленського визнано винуватим у порушенні ст. 212-10 Кодексу про адмінпорушення і отримав максимально передбачений штраф. Суд встановив, що Зеленський здійснив агітацію, показавши бюлетень поза законними термінами. Про це повідомляє LB.ua.
При цьому Зеленський у своїх поясненнях визнав провину. Відзначають, що під час ухвалення рішення суд врахував особу Зеленського і характер порушення.
Захист новообраного президента просив суд не притягувати його до адмінвідповідальності. На думку адвокатів, Зеленський не порушував закон про вибори президента і ні за кого не агітував.
Додамо, що новообраний президент Володимир Зеленський не з'явився на засідання в Оболонський районний суд Києва з приводу адміністративного правопорушення за демонстрацію свого виборчого бюлетеня 21 квітня під час голосування у другому турі виборів Президента.
Нагадаємо, до кандидата в президенти Володимира Зеленського приїхала поліція через показ бюлетеня на виборчій дільниці.
Кандидат у президенти Володимир Зеленський на виборчій дільниці показав заповнений бюлетень.
Після цього Зеленський запитав, чи можна так робити, а після негативної відповіді сказав журналістам: "Я вам його не показував".
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