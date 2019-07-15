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Суд остаточно відмовив Шарію в реєстрації в нардепи

Як встановлено судом першої інстанції, ЦВК під час вирішення питання про прийняття оскаржуваного рішення правомірно використовувала зміст отриманої інформації як офіційної, зазначеної в листі СБУ"
Верховний Суд визнав законним рішення Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації блогера Анатолія Шарія кандидатом у народні депутати.
Суд остаточно відмовив Шарію в реєстрації в нардепи

"Суд першої інстанції, приймаючи рішення про відмову в задоволенні позову, виходив з того, що підставою для вирішення питання про скасування реєстрації позивача кандидатом в депутати є лист СБУ, в якому була вказана додаткова інформація щодо останнього місця проживання Шарія А.А., а саме те, що позивач 24 січня 2012 року виїхав за межі України і після цього на територію України не в'їжджав. Верховний Суд погодився з цим рішенням", - повідомляє прес-служба суду.

Колегія суддів підкреслила, що зазначені обставини в сукупності з іншою, викладеною в листі СБУ інформацією, а також відсутністю документів про проживання позивача на території України не підтверджують встановленого цензу осілості для участі у виборах.

"Як встановлено судом першої інстанції, ЦВК під час вирішення питання про прийняття оскаржуваного рішення правомірно використовувала зміст отриманої інформації як офіційної, зазначеної в листі СБУ", - додали в суді.

Нагадаємо, що ЦВК зареєструвала кандидатами в депутати ексзаступника генпрокурора Рената Кузьміна, ексглаву Адміністрації президента Вікора Януковича Андрія Клюєва і відеоблогера Анатолія Шарія. Спочатку ЦВК відмовила їм у реєстрації, але переглянула свої рішення на вимогу Верховного Суду, який відмовився визнавати факт непроживання кандидатів в Україні протягом останніх п'яти років. При цьому, пізніше Верховний Суд заявив, що ЦВК могла відмовити Клюєву і Шарію в реєстрації.

3 липня ЦВК скасувала реєстрацію Клюєва і Шарія кандидатами в нардепи. 5 липня таке ж рішення Центрвиборчком ухвалив стосовно Рената Кузьміна.

12 липня Шостий апеляційний адміністративний суд Києва анулював постанову ЦВК про скасування реєстрації Кузьміна кандидатом у Раду.

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15 07 2019 21:42
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