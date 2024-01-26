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ПОЛІТИКА

Суд у Хорватії вирішив передати Україні унікальну яхту Медведчука

26 січня 2024, 19:20
Суд у Хорватії вирішив передати Україні унікальну яхту Медведчука
Фото: blogs.pravda.com.ua
Агентство також отримало згоду на повторний огляд яхти.

Окружний суд у хорватському місті Спліт ухвалив рішення передати Україні яхту Royal Romance, яка є власністю колишнього українського депутата Віктора Медведчука.

Про це повідомила голова Агентства з розшуку і менеджменту активів (АРМА) України Олена Дума.

За її словами, хорватська сторона вказала, що для передачі судна немає правових перешкод.

Агентство також отримало згоду на повторний огляд яхти.

"Після проведення оцінки заарештованого активу АРМА планує здійснити його реалізацію. Продаж цього лоту стане першим прикладом реалізації заарештованих активів, які перебувають за кордоном", — додала Дума.

Після повномасштабного російського вторгнення Медведчук потрапив під міжнародні санкції, а його яхту заарештували в хорватському порту Рієка в березні 2022 року. Вартість яхти оцінюють приблизно у $200 мільйонів.

Royal Romance – одна з найбільших яхт у світі. Шестиповерхове судно обладнане двома ліфтами. Серед іншого, на яхті чотири палуби, кінотеатр, спортзал, басейн, спа-зона і косметологічний кабінет, а також близько 50 кімнат різного призначення.

ХорватіяяхтаМедведчук

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