Яхта російського олігарха пройшла Ормузьку протоку попри блокаду – Reuters

Суперʼяхта Nord, повʼязана з одним із ключових союзників путіна Олексієм Мордашовим, пройшла Ормузькою протокою попри триваючу блокаду.

142-метрова яхта Nord вартістю $500 мільйонів вийшла з пристані Дубая 24 квітня, перетнула Ормузьку протоку та прибула 26 квітня до Маската, столиці Оману.

З лютого Іран суворо обмежив рух через протоку, якою зазвичай перевозиться близько однієї пʼятої світових поставок нафти. За цей час лише кілька, переважно торгових, суден отримали дозвіл перетнути протоку.

Іран та росія є давніми союзниками, а 27 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі прибув до росії та зустрівся з путіним.

Мордашов, який має тісні звʼязки з путіним та є найбагатшою людиною росії за версією Forbes, не вказаний як офіційний власник розкішного човна. Але дані судноплавства та російські корпоративні записи за 2025 рік показують, що судно було зареєстровано на російську фірму, що належить його дружині, у 2022 році. Ця фірма зареєстрована в російському місті Череповець, де також зареєстрований сталеливарний завод Мордашова "Северсталь". Мордашов був серед низки росіян, проти яких США та Європейський Союз запровадили санкції після вторгнення росії в Україну через їхні звʼязки з путіним.