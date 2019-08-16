Суд відклав справу про скасування нового правопису
Інформацію повідомили в пресслужбі суду, інформує "УНН".
Раніше Окружний адмінсуд уже провів підготовче засідання за позовом до Кабінету Міністрів про оскарження нової редакції українського правопису. Розгляд справи по суті було відкладено на два тижні, щоб відповідач - Міністерство освіти - мав можливість підготувати свою позицію для представлення в суді.
Нагадаємо, що в суд звернулася матір семикласниці з клопотанням визнати протиправною і недійсною Постанову Кабінету Міністрів України №437 від 22 травня 2019 року "Питання українського правопису". На думку позивачки, уряд, ухвалюючи зміни в правописі, діяв за межами своїх повноважень і не врахував реального стану розвитку української мови, що "ускладнить його вивчення і грамотне використання".
Нова редакція "Українського правопису" набула чинності 3 червня.
Ознайомитись з проектом правопису можна тут.
Відзначимо, що Центр оцінювання якості освіти запевнив, що знання нового українського правопису не перевірятимуть на ЗНО найближчі п'ять років.
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