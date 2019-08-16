Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Суд відклав справу про скасування нового правопису

Розгляд позову по суті планували 15 серпня
Окружний адміністративний суд Києва відклав до 25 вересня оскарження нової редакції українського правопису.
Суд відклав справу про скасування нового правопису

Інформацію повідомили в пресслужбі суду, інформує "УНН".

Раніше Окружний адмінсуд уже провів підготовче засідання за позовом до Кабінету Міністрів про оскарження нової редакції українського правопису. Розгляд справи по суті було відкладено на два тижні, щоб відповідач - Міністерство освіти - мав можливість підготувати свою позицію для представлення в суді.

Нагадаємо, що в суд звернулася матір семикласниці з клопотанням визнати протиправною і недійсною Постанову Кабінету Міністрів України №437 від 22 травня 2019 року "Питання українського правопису". На думку позивачки, уряд, ухвалюючи зміни в правописі, діяв за межами своїх повноважень і не врахував реального стану розвитку української мови, що "ускладнить його вивчення і грамотне використання".

Нова редакція "Українського правопису" набула чинності 3 червня.

Ознайомитись з проектом правопису можна тут.

Відзначимо, що Центр оцінювання якості освіти запевнив, що знання нового українського правопису не перевірятимуть на ЗНО найближчі п'ять років.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 08 2019 10:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.