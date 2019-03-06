Відсьогодні починає діяти новий "Український правопис"

"З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції Правопису в усіх сферах суспільного життя"

Фінальний текст нової редакції "Українського правопису" опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук 3 червня і з цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції Правопису.

"З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції Правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема в офіційно-діловому стилі мовлення", - повідомляє прес-служба МОН.

Водночас, як додали у міністерстві, зараз розробляється план імплементації нової редакції "Українського правопису". Цим документом, зокрема, буде передбачено терміни та етапи впровадження змін в освітній процес.

Ознайомитись з проектом правопису можна тут.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на своєму засіданні 22 травня схвалив "Український правопис" у новій редакції, розробленій Українською національною комісією з питань правопису.