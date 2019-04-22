Суд залишив топ-менеджера Гладковського керувати "Спецтехноекспортом"

Суд залишив Владислава Бельбаса на посаді директора державного держрозрахункового зовнішньоторговельного підприємства "Спецтехноекспорт" у кримінальному провадженні щодо розтрати понад 55 мільйонів гривень.

Таке рішення у четвер, 18 квітня, ухвалила слідча суддя Солом'янського районного суду міста Києва Ірина Усатова за результатами розгляду клопотання Національного антикорупційного бюро погодженого з Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на "Слово і діло".

Прокурор САП Вадим Сидоренко просив відсторонити Бельбаса від посади на 2 місяці. Своє клопотання він обґрунтовував тим, що підозрюваний може використати свою посаду для того, щоб незаконно вплинути на свідків з числа працівників "Спецтехноекспорту", які є його підлеглими.

Своєю чергою адвокат заперечував проти задоволення клопотання. Він вказував, що покладеними обов'язками на його клієнта зобов'язано утримуватися від спілкування зі свідками.

Вивчивши клопотання, суддя Усатова залишила його без задоволення.

Нагадаємо, 25 лютого команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила фільм, у якому стверджується, що син Олега Гладковського Ігор разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми- "прокладки" постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі чи деталі з українських військових частин за завищеними цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань становить мінімум 250 млн гривень.

Поки що з усієї трійки затримано тільки Рогозу. Він перебуває під судом у справі про шахрайство, що не пов'язане з "Оптимумспецдеталлю", і нещодавно отримав нову підозру в несплаті податків. Інший фігурант - Віталій Жуков - донедавна не мав статусу і значився як знайомий, який вивів Рогозу на Ігоря Гладковського.

Ігор Гладковський називає це розслідування фейком, але, незважаючи на це, його батька звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО.