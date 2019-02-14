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Суд зобов'язав ДБР порушити справу проти Супрун

В.о. міністра охорони здоров'я підозрюють у втручанні в роботу судді
Печерський районний суд Києва зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження стосовно виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун за втручання в діяльність суду.
Суд зобов Фото: Анатолія Сірика, ukrinform.ua

Рішення було прийнято в середу, 13 лютого, повідомляє "Судово-юридична газета".

Суд зобов'язав ДБР внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 376 Кримінального кодексу України і почати досудове розслідування. Зазначена стаття Кримінального кодексу передбачає покарання за втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися винесення неправосудного рішення. Частина 2 цієї статті передбачає ті ж дії, вчинені з використанням службового становища.

Очікується, що сьогодні суддя Окружного адміністративного суду Києва Сергій Каракашьян оголосить рішення за клопотанням уряду про скасування тимчасової заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

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Нагадаємо, що 5 лютого 2019 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.  

Суд частково задовольнив прохання депутата Верховної ради Ігоря Мосійчука (Радикальна партія Олега Ляшка) і тимчасово заборонив Супрун здійснювати будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я.

Зазначимо, що в той же час, суд не заборонив їй здійснювати повноваження заступника міністра.

Своє рішення суд мотивував наявністю ознак очевидну протиправність у тимчасове виконання першим заступником міністра охорони здоров'я Супрун повноважень в.о. міністра в строк, що перевищує 1 місяць з моменту наділення особи відповідними повноваженнями, тобто з 27 липня 2016 року. Разом з тим суд постановив, що поза цим терміну перший заступник міністра охорони здоров'я може виконувати виключно ті повноваження, які були йому надані за дорученням міністра.

Суд врахував доводи позивача про те, що в 2015 році Супрун отримала громадянство України, але до сих пір знаходиться й в іноземному громадянстві (громадянство США), в той час як відповідно до Закону України "Про громадянство України" в Україні існує єдине громадянство.

Супрун відсторонена від посади в.о. міністра на час розгляду судом позову Мосійчука, який вимагає встановити факт відсутності у неї повноважень міністра.

Водночас, українське законодавство не забороняє бути в.о. міністра скільки завгодно місяців - це питання взагалі ніяк не регулюється.

Але за законом, члени Кабміну призначаються на посаду парламентом, а не прем'єр-міністром, як сталося у випадку Супрун. У розпорядженні Гройсмана мова йде про те, що виконання обов'язків покладається на неї "тимчасово", але не вказано, скільки саме часу воно може тривати. У Законі "Про центральні органи виконавчої влади" написано, що "Міністерство очолює міністр України, який є членом Кабінету Міністрів України". І ні слова про в.о. Це залишає широке поле для подачі судових позовів.

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14 02 2019 11:57
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