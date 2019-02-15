Суддя, який мав розглядати справу проти Супрун, заявив про самовідвід

Справу передали на автоматизований розподіл. Це означає, що суддю, обиратиме система, повідомила кореспондентка Громадського з зали суду.

14 лютого Окружний адміністративний суд Києва вирішив скасувати попереднє рішення, яке забороняло Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

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Нагадаємо, що 5 лютого 2019 року Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.

Суд частково задовольнив прохання депутата Верховної ради Ігоря Мосійчука (Радикальна партія Олега Ляшка) і тимчасово заборонив Супрун здійснювати будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я.

Зазначимо, що в той же час, суд не заборонив їй здійснювати повноваження заступника міністра.

Своє рішення суд мотивував наявністю ознак очевидну протиправність у тимчасове виконання першим заступником міністра охорони здоров'я Супрун повноважень в.о. міністра в строк, що перевищує 1 місяць з моменту наділення особи відповідними повноваженнями, тобто з 27 липня 2016 року. Разом з тим суд постановив, що поза цим терміну перший заступник міністра охорони здоров'я може виконувати виключно ті повноваження, які були йому надані за дорученням міністра.

Суд врахував доводи позивача про те, що в 2015 році Супрун отримала громадянство України, але до сих пір знаходиться й в іноземному громадянстві (громадянство США), в той час як відповідно до Закону України "Про громадянство України" в Україні існує єдине громадянство.

Супрун відсторонена від посади в.о. міністра на час розгляду судом позову Мосійчука, який вимагає встановити факт відсутності у неї повноважень міністра.