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Сунак: Британія продовжить підтримку контрнаступу України разом зі союзниками

21 червня 2023, 13:14
Сунак: Британія продовжить підтримку контрнаступу України разом зі союзниками
Разом із союзниками Велика Британія продовжить підтримувати оборону і контрнаступ України до перемоги українців в розв’язаній війні росією.

Таку заяву сьогодні зробив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час відкриття міжнародної конференції з відновлення України в Лондоні. 

Про це повідомляє Укрінформ.

"Разом з нашими союзниками ми продовжуватимемо підтримувати оборону і контрнаступ України. Ми будемо стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно, у той час, як вона продовжує прямувати до перемоги у цій війні", - заявив Сунак.

СунакКонференція з відновлення України

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