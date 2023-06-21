Разом із союзниками Велика Британія продовжить підтримувати оборону і контрнаступ України до перемоги українців в розв’язаній війні росією.

Таку заяву сьогодні зробив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час відкриття міжнародної конференції з відновлення України в Лондоні.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Разом з нашими союзниками ми продовжуватимемо підтримувати оборону і контрнаступ України. Ми будемо стояти з Україною стільки, скільки буде потрібно, у той час, як вона продовжує прямувати до перемоги у цій війні", - заявив Сунак.