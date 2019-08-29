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Супрун написала заяву про звільнення

Разом із нею заяви написали її заступники Павло Ковтонюк та Олександр Лінчевський
Очільниця Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун написала заяву про звільнення на ім’я новопризначеного прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
Супрун написала заяву про звільнення Уляна Супрун. Фото: УНІАН

"Чекаємо на найближче засідання уряду, де вони будуть розглянуті. А до того, як завжди, продовжуємо виконувати свої обов'язки", - повідомила у Facebook Уляна Супрун.

Нагадаємо, що ЗМІ став відомий склад майбутнього уряду Олексія Гончарука.

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