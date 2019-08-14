Супрун зустрілась із Зеленським і обговорила медреформу
Розмова відбулася 11 серпня, повідомляє "Укрінформ".
"Була зустріч з президентом... В загальному ми обговорювали ідею щодо подальшої трансформації охорони здоров'я. Це найважливіше", - наголосила Уляна Супрун.
Нагадаємо, що у червні президент Володимир Зеленський заявив, що до в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун українці ставляться по-різному, і подякував Богу, що особисто в нього інший лікар.
У липні новообраний нардеп від "Слуга народу", почесний президент клініки "Борис" Михайло Радуцький заявив, що позитивні зміни у рамках медичної реформи не скасовуватимуть. Водночас, за його словами, буде проведено аудит системи охорони здоров'я.
Наразі Радуцький радник Зеленського.
Також у партії "Слуга народу" визначилися, що Радуцький у Раді очолить комітет з питань охорони здоров'я.
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