CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСуспільний мовник оголосив національний відбір на міжнародний пісенний конкурс "Дитяче Євробачення-2022".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Суспільне" оголосило нацвідбір на "Дитяче Євробачення-2022"
Подати заявку можуть і сольні виконавці, і гурти, склад яких не перевищує шість осіб, із власною оригінальною піснею
Фото: з вільного доступу
"Усі охочі, незалежно від країни теперішнього перебування дитини, мають заповнити й подати заявку на сайті нацвідбору junior.eurovision.ua. Участь у нацвідборі можуть узяти діти від 9 до 14 років. Приймання заявок триватиме до 23 серпня", - йдеться у повідомленні "Суспільного".
Зазначається, що подати заявку можуть і сольні виконавці, і гурти, склад яких не перевищує шість осіб, із власною оригінальною піснею.
Вимоги до конкурсної пісні передбачають тривалість від 2,5 до 3 хвилин. Текст пісні має бути щонайменше на 60% українськомовним. Пісня учасника нацвідбору не повинна бути оприлюдненою до 1 травня цього року.
Згідно з повідомленням, серед заявок, що відповідають умовам конкурсу, оберуть до десять фіналістів.
2022 року фінал нацвідбору "Дитячого Євробачення-2022" відбудеться в онлайн-форматі.
Як повідомлялося, торік у Парижі 14-річна Малена здобула перемогу для Вірменії, а представниця України Олена Усенко тоді посіла 6-те місце.
Дитячий пісенний конкурс "Євробачення" вперше відбувся 2003 року. Відтоді в ньому взяли участь загалом 40 країн. Україна є учасницею конкурсу з 2006 року й перемагала один раз (Анастасія Петрик із піснею "Небо" у 2012 році) та двічі виборювала друге місце (у 2008 та 2013 роках).
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 08 2022 11:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО На Київщині коваль створив скульптуру козака з ворожої ракети "Іскандер"
- ВІДЕО Розхитували ситуацію в Україні. СБУ ліквідувала величезну "ботоферму" однієї з партій
- ФОТО Застосунок "Повітряна тривога" попереджатиме також про хімічну та радіаційну небезпеку - Мінцифри
- Виплати військовим і новий навчальний рік - що зміниться в Україні з 1 серпня
- Правоохоронці влаштували обшуки на Закарпатській митниці. У чому причина?