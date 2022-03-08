"Суспільне" оголосило нацвідбір на "Дитяче Євробачення-2022"

Подати заявку можуть і сольні виконавці, і гурти, склад яких не перевищує шість осіб, із власною оригінальною піснею

Суспільний мовник оголосив національний відбір на міжнародний пісенний конкурс "Дитяче Євробачення-2022".

"Усі охочі, незалежно від країни теперішнього перебування дитини, мають заповнити й подати заявку на сайті нацвідбору junior.eurovision.ua. Участь у нацвідборі можуть узяти діти від 9 до 14 років. Приймання заявок триватиме до 23 серпня", - йдеться у повідомленні "Суспільного".

Зазначається, що подати заявку можуть і сольні виконавці, і гурти, склад яких не перевищує шість осіб, із власною оригінальною піснею.

Вимоги до конкурсної пісні передбачають тривалість від 2,5 до 3 хвилин. Текст пісні має бути щонайменше на 60% українськомовним. Пісня учасника нацвідбору не повинна бути оприлюдненою до 1 травня цього року.

Згідно з повідомленням, серед заявок, що відповідають умовам конкурсу, оберуть до десять фіналістів.

2022 року фінал нацвідбору "Дитячого Євробачення-2022" відбудеться в онлайн-форматі.

Як повідомлялося, торік у Парижі 14-річна Малена здобула перемогу для Вірменії, а представниця України Олена Усенко тоді посіла 6-те місце.

Дитячий пісенний конкурс "Євробачення" вперше відбувся 2003 року. Відтоді в ньому взяли участь загалом 40 країн. Україна є учасницею конкурсу з 2006 року й перемагала один раз (Анастасія Петрик із піснею "Небо" у 2012 році) та двічі виборювала друге місце (у 2008 та 2013 роках).