Сибіга обговорив з данським колегою термінове посилення ППО України
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що на зустрічі з данським колегою Ларсом Льокке Расмуссеном говорили, серед іншого, про потребу посилити українську протиповітряну оборону.
Про це він повідомив у X.
Сибіга зазначив, що на зустрічі вони говорили про останні російські удари балістичними ракетами і "кроки для термінового посилення української ППО". "Ми також обговорили мирні зусилля, способи посилити тиск на росію та питання вступу України до ЄС. Подякував міністру Расмуссену за підтвердження, що підтримка України з боку Данії після зміни уряду залишається непохитною", – зазначив очільник МЗС.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Марк Карні повідомив про очікуваний анонс від його уряду про допомогу Україні на суму $900 млн.
До пакета допомоги, за його словами, увійдуть транспортні засоби, боєприпаси, а також засоби ППО.