Сибіга обговорив з данським колегою термінове посилення ППО України

Міністр подякував Данії за підтвердження незмінної підтримки України після зміни уряду.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що на зустрічі з данським колегою Ларсом Льокке Расмуссеном говорили, серед іншого, про потребу посилити українську протиповітряну оборону.

Про це він повідомив у X.

Сибіга зазначив, що на зустрічі вони говорили про останні російські удари балістичними ракетами і "кроки для термінового посилення української ППО". "Ми також обговорили мирні зусилля, способи посилити тиск на росію та питання вступу України до ЄС. Подякував міністру Расмуссену за підтвердження, що підтримка України з боку Данії після зміни уряду залишається непохитною", – зазначив очільник МЗС.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Марк Карні повідомив про очікуваний анонс від його уряду про допомогу Україні на суму $900 млн.

До пакета допомоги, за його словами, увійдуть транспортні засоби, боєприпаси, а також засоби ППО.