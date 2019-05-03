Ситник хоче в депутати через сфабриковану "справу Мартиненка", – екс-депутат

"Судовий розгляд показав: справа проти мене розсипалась на очах. Я готовий довести її фейковість в будь-якому суді, включно із антикорупційним"

Директор НАБУ Артем Ситник хоче отримати депутатський імунітет для уникнення кримінальної відповідальності за фабрикацію "справи Мартиненка".

Про це заявив екс-депутат Микола Мартиненко, повідомляє "Еспресо".

"Судовий розгляд показав: справа проти мене розсипалась на очах. Я готовий довести її фейковість в будь-якому суді, включно із антикорупційним. НАБУ це розуміє, тому намагається в обхід закону повернути свого ручного прокурора Перова в судовий процес. НАБУ сподівається закласти юридичну міну, щоб поставити під сумнів майбутнє рішення суду", - сказав екс-депутат.

За його словами, упродовж років вся країна бачить неефективність директора НАБУ, його зловживання та політичну заанґажованість. "За фабрикацію справи, де безпідставно намальоване моє прізвище, Артема Ситника чекає кримінальна відповідальність. Тому він придумав план втечі - балотуватись до Верховної Ради, щоб отримати депутатську недоторканність", - вважає Микола Мартиненко.

На його думку, "Артем Ситник ллє фальшиві сльози - мовляв, через рішення Конституційного суду "5 років роботи НАБУ втрачено". Насправді не за 5 років, а за трохи більше 3-х. І пан Ситник мовчить про дві речі. По-перше, втрачати його відомству нічого, тому що не було ні роботи, ні результатів – лише піар і виконання політичних замовлень. Показовий факт: НАБУ нещодавно тихенько закрило більше 30-ти справ проти представників нинішньої влади", - підкреслив колишній депутат.

"По-друге, - сказав він, - рішення КС зобов’язує Генпрокуратуру та Державне бюро розслідувань закрити справи і проти самого Ситника – стосовно квартири сумнівного походження, продажу нерухомості в Криму зі сплатою податків у російський бюджет. А заодно і про елітну квартиру його друга – депутата Лещенка".

"Парадоксально: в той час, як у Бразилії головний борець з корупцією, суддя Сержіу Мору пішов у політику, щоб розвинути свої успіхи, Артем Ситник хоче втекти від відповідальності за свої провали", - наголосив Мартиненко.

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження про нібито декларування недостовірної інформації директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником.