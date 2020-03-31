Ситуація з коронавірусом серйозно вдарила по ринку побутової техніки
Прогнози експертів з TrendForce невтішні – світові поставки телевізорів в першому кварталі знизяться до 44,6 мільйонів одиниць, передає 24 КАНАЛ. Це на 8,6% менше, ніж у цьому ж кварталі минулого року.
Скорочення очікується і в другому кварталі – до 47,6 мільйонів одиниць (зменшення на 7,3%). .
Чому знижуються поставки
Причина у поширенні коронавірусу, вірніше через його наслідки. Нещодавно офіційно повідомили про перенесення Олімпійських ігор в Токіо 2020 року і Євро-2020, експерти знизили прогноз поставок на весь 2020 рік – до 205,2 мільйонів одиниць,
Це на 5,8% менше, ніж в 2019 році і на 6,7% прогнозу TrendForce до пандемії.
Постраждає інша техніка
TrendForce також прогнозують зниження поставки ноутбуків. У першому кварталі зниження прогнозують на 20,3% (до 27,9 мільйонів штук). При цьому виробництво ноутбуків вже відновлюється – зараз заводи працюють на рівні 70%.
Також експерти прогнозують падіння світових продажів автомобілів в першому кварталі 2020 року на 24%.
Нагадаємо, що спалах коронавірусу підштовхнув нас переглянути свої звички щодо гігієти. Одне з найважливіших правил – ретельне миття рук. Але ми забуваємо, що обробляти треба і смартфони, який ми беремо до рук від 2600 до 5 тисяч разів щодня. Але як правильно протирати смартфон?
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