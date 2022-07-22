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Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна посіла 13-те місце

За поточний сезон Україна вже набрала 1,100 бала
Футболісти київського "Динамо" та полтавської "Ворскли" принесли в залік України перші 1,5 очка на старті єврокубкового сезону-2022/23.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна посіла 13-те місце Фото: Уніан

"Динамо" зіграли внічию з турецьким "Фенербахче" (0:0) у другому відбірковому раунді Ліги чемпіонів, а "Ворскла" завдала поразки шведській команді АІК (3:2) у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій.

За поточний сезон Україна вже набрала 1,100 бала, і за сумою п'яти останніх сезонів (24,900) посідає 13-е місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Щоб чемпіон країни напряму потрапив до групового раунду Ліги чемпіонів-2024/25, треба посісти не нижче 11-го місця за підсумками сезону в п'ятирічному рейтингу.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА країн-лідерів (станом на 22 липня):

1. Англія - 88,855 - за п'ять останніх сезонів (2,285 - за сезон-2021/22)

2. Іспанія - 78,712 (2,285)

3. Німеччина - 67,856 (2,500)

4. Італія - 61,854 (2,285)

5. Франція - 49,914 (1,333)

...11. Сербія - 27,375 (0,375)

...13. Україна - 24,900 (1,100).

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22 07 2022 10:59
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