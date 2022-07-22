Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна посіла 13-те місце
"Динамо" зіграли внічию з турецьким "Фенербахче" (0:0) у другому відбірковому раунді Ліги чемпіонів, а "Ворскла" завдала поразки шведській команді АІК (3:2) у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій.
За поточний сезон Україна вже набрала 1,100 бала, і за сумою п'яти останніх сезонів (24,900) посідає 13-е місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Щоб чемпіон країни напряму потрапив до групового раунду Ліги чемпіонів-2024/25, треба посісти не нижче 11-го місця за підсумками сезону в п'ятирічному рейтингу.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА країн-лідерів (станом на 22 липня):
1. Англія - 88,855 - за п'ять останніх сезонів (2,285 - за сезон-2021/22)
2. Іспанія - 78,712 (2,285)
3. Німеччина - 67,856 (2,500)
4. Італія - 61,854 (2,285)
5. Франція - 49,914 (1,333)
...11. Сербія - 27,375 (0,375)
...13. Україна - 24,900 (1,100).
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