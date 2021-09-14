Таліби почали страчувати цивільних у завойованій провінції

Однією з жертв став торгівець та батько двох дітей на ім’я Абдул Самі. Місцеві джерела повідомили, що чоловік не тікав, коли таліби прийшли до влади, але був заарештований, звинувачений у продажі сімкарт бійцям опору

Розслідування ВВС виявило, що щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті в долині Панджшир в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та опозиційними силами.

Видання зазначає, що має докази вбивств, скоєних талібами. ВВС встановило, що у Панджширі відбулося щонайменше 20 таких вбивств.

Однією з жертв став торгівець та батько двох дітей на ім’я Абдул Самі. Місцеві джерела повідомили, що чоловік не тікав, коли таліби прийшли до влади, але був заарештований, звинувачений у продажі сімкарт бійцям опору. Через кілька днів його було знайдено мертвим, з ознаками тортур, біля власного будинку.

Долина Панджшир довгий час була центром опору в Афганістані. За часів командира Ахмада Шаха Масуда регіон відбивав атаки радянських військ, потім талібів. Гірські вершини, що оточують долину, ускладнюють справу для будь-кого, хто намагається її захопити.

Син Масуда Ахмад очолив опір талібам, коли вони вдруге взяли під контроль Афганістан, але минулого тижня угруповання Талібан оголосило про захоплення Панджширу.

Як повідомлялося, 15 серпня вранці таліби оточили Кабул та почали без бою заходити до столиці Афганістану. "Талібан" заявив, що контролює усю територію країни.

19 серпня нова влада проголосила створення Ісламського емірату Афганістан.