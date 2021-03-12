Таліби в Афганістані заборонили насильно видавати жінок заміж

Жінка - це не власність, а благородна і вільна людська істота; ніхто не може віддати її кому-небудь в обмін на мир або припинення ворожнечі

Лідер руху "Талібан", який захопив владу в Афганістані, Хайбатулла Ахундзада заборонив примушувати жінок до одруження. Крім того, тепер вони зможуть отримувати спадщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення, яке опублікував прес-секретар талібів Забіхулла Муджахід.

"Жінка - це не власність, а благородна і вільна людська істота; ніхто не може віддати її кому-небудь в обмін на мир або припинення ворожнечі", - йдеться в документі.

Згідно з новими правилами, відтепер заборонено насильно видавати жінку заміж. Крім того, дівчатам дозволили отримувати спадок. При цьому, багатоженці зобов'язані надавати рівні права всім своїм дружинам відповідно до законів шаріату.

Нагадаємо, у вересні 2021 ми повідомляли про те, що представники "Талібану" заявили, що в Афганістані немає необхідності в тому, щоб жінки займали посади в уряді. На їхню думку, вони повинні народжувати дітей і займатися їх освітою.

При цьому жінкам в Афганістані як і раніше заборонено виходити на вулицю без супроводу чоловіка-родича і з непокритою головою, волоссям і все тіло одягом. Також не можна займатися спортом і вчитися або викладати в Кабульському університеті. При знаходженні в інших навчальних закладах вони зобов'язані заходити через окремий вхід, постійно носити хіджаб, а при навчанні в приватних коледжах - нікаб.