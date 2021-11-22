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Таліби заборонили жінкам зніматися у теледрамах

Крім того, афганським журналісткам і ведучим також забороняється з'являтися на телебаченні, не покривши голову
Радикальний рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, оприлюднив нові обмеження для жінок.
Таліби заборонили жінкам зніматися у теледрамах Фото: GETTY IMAGES

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Крім того, афганським журналісткам і ведучим також забороняється з'являтися на телебаченні, не покривши голову.

Водночас, як пише видання, правила "Талібану" нечіткі, а журналістки не знають, у якому саме вбранні їм можна працювати.

За новими правилами також забороняються фільми, що суперечать принципам шаріату та «афганським цінностям», показ оголених інтимних частин чоловічого тіла, комедії та розважальні шоу, які ображають релігію чи можуть вважатися образливими для афганців тощо.

Крім того, забороняються закордонні фільми, що пропагують іноземні культурні цінності. На цей час афганські телеканали здебільшого показують іноземні драми з головними жіночими персонажами.

За словами Худжатулла Муджаддеді, члена "Афганської федерації журналістів", оголошення про нові обмеження було неочікуваним. Він наголосив, що деякі нові вимоги непрактичні, і якщо їх дотримуватися, то мовники в Афганістані можуть бути змушені закритися.

Нагадаємо, що Таліби закрили в Афганістані міністерство у справах жінок

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22 11 2021 16:55
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