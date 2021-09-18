Таліби закрили в Афганістані міністерство у справах жінок

Угруповання "Талібан" закрило міністерство у справах жінок, а замість нього відкрило відомство моралі. За попереднього правління талібів це міністерство слідкувало за дотриманням норм ісламу.

Афганські жінки дивляться як дівчата змагаються в матчі таеквон-до в Гераті 13 листопада 2014. Фото: AFP

Про це повідомляють Reuters та BBC, пише "Громадське".

Очевидці видань розповіли, що 17 вересня у Кабулі таліби зняли вивіску міністерства у справах жінок та замінили її табличкою міністерства поширення моралі та запобігання порокам.

Відео у соціальних мережах показують жінок-співробітниць поза офісами, які закликають талібів дозволити їм повернутися до роботи.

"Ми відповідальні перед своїми сім'ями... Ми освічені та не хочемо обмежуватися лише хатніми справами", - сказала одна зі співробітниць після закриття відомства.

Ще одна працівниця розповіла, що вона - єдина годувальниця у родині, тому не знає, що їй тепер робити.

Що робить міністерство моралі?

Міністерство поширення моралі та запобігання порокам існувало в Афганістані до приходу талібів до влади у 1990-х роках. Однак повноваження відомства розширились саме за час правління угруповання.

Міністерство слідкувало за дотримання суворої системи шаріату за середньовічним зразком, що передбачає, зокрема, значні порушення прав жінок.

Тоді утворили так звану поліцію моралі, яка патрулювала вулиці та перевіряла, як афганці дотримують шаріату. Ставало відомо про побиття жінок, які нібито вдягалися відверто або були на вулиці без супроводу чоловіка. Дівчатам тоді не дозволяли навчатися у початковій школі.

Заборонялися різні розваги, наприклад, музика, танці, гра у шахи та запуск повітряного змія. Чоловіків змушували відрощувати бороду, стрижки у західному стилі засуджувалися. Тих, хто порушував правила, могли лупцювати, відрізати частини тіла або публічно страчувати.

Таліби обіцяли не запроваджувати жорсткі правила після повернення до влади у серпні 2021-го. Проте наразі зростає невідповідність між обіцянками та реальними діями.

Представник "Талібану" Мохаммад Юсуф сказав New York Post, що міністерство моралі обов'язково має бути в Афганістані, оскільки основна мета громадян - служити ісламу.

.Нагадаємо, що жінкам в Афганістані буде дозволено навчатися в університетах, але гендерна сегрегація (обмеження контактів з представниками протилежної статі) та ісламський дрес-код будуть обов'язковими.