Тарифи обленерго на розподіл можуть зрости на 35-94%
Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує з 1 грудня підвищити тарифи на послуги із розподілу електроенергії для регіональних операторів систем розподілу ("обленерго") на 42,9-94,3% за першим класом напруги та на 35,3-76,3% – за другим.
Попереднє рішення про підвищення тарифів комісія ухвалила на засіданні 18 вересня, схваливши проєкти відповідних постанов щодо перегляду тарифів, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Остаточне рішення щодо перегляду тарифів регулятор ухвалить після отримання зауважень та пропозицій із боку зацікавленої громадськості.
Як йдеться в обґрунтуванні комісії до ухваленого 18 жовтня рішення, ключовими причинами подальшого підвищення тарифів є падіння рівня оплати електроенергії в умовах війни, а також очікуване зростання ціни електроенергії на спотовому ринку, що вимагатиме компенсації дефіциту обігових коштів ОСР, зокрема, для можливості закупівлі електроенергії для компенсації технологічних втрат.
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