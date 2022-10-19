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Тарифи обленерго на розподіл можуть зрости на 35-94%

Ключовими причинами подальшого підвищення тарифів є падіння рівня оплати електроенергії в умовах війни, а також очікуване зростання ціни електроенергії на спотовому ринку.
Тарифи обленерго на розподіл можуть зрости на 35-94% Фото: infolight.org.ua

Нацкомісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує з 1 грудня підвищити тарифи на послуги із розподілу електроенергії для регіональних операторів систем розподілу ("обленерго") на 42,9-94,3% за першим класом напруги та на 35,3-76,3% – за другим.

Попереднє рішення про підвищення тарифів комісія ухвалила на засіданні 18 вересня, схваливши проєкти відповідних постанов щодо перегляду тарифів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Остаточне рішення щодо перегляду тарифів регулятор ухвалить після отримання зауважень та пропозицій із боку зацікавленої громадськості.

Як йдеться в обґрунтуванні комісії до ухваленого 18 жовтня рішення, ключовими причинами подальшого підвищення тарифів є падіння рівня оплати електроенергії в умовах війни, а також очікуване зростання ціни електроенергії на спотовому ринку, що вимагатиме компенсації дефіциту обігових коштів ОСР, зокрема, для можливості закупівлі електроенергії для компенсації технологічних втрат.

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19 10 2022 21:14
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