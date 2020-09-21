Тайський нацпарк повертатиме туристам сміття

Адміністрація національного парку Кхауяй в Таїланді поштою відправлятиме туристам сміття, яке вони залишили після себе.

Як повідомляє ВВС, про це заявив міністр довкілля Таїланду Варавут Сільпа-арча, передає Укрінформ.

Для того щоб співробітникам було легше знайти порушників, усі відвідувачі будуть зобов'язані вказати свої адресні дані перед тим, як потрапити на територію парку.

Варавут Сільпа-арча вже показав першу посилку, яка готується до відправлення. До сміття прикріплена записка "Ви забули це в національному парку Кхауяй". Міністр також нагадав, що за засмічення парку можуть притягти й до кримінальної відповідальності – можна отримати до п'яти років тюремного ув'язнення й величезні штрафи.

Крім того, за словами адміністрації парку, сміття може бути особливо небезпечним для тварин, які можуть спробувати його з'їсти.

Кхауяй – найстаріший національний парк у Таїланді. Він займає понад 2 000 квадратних кілометрів, знаменитий своїм розмаїттям фауни, водоспадами й пейзажами.

Нагадаємо, що туристичний потік у світі в першому півріччі скоротився на 65% через пандемію коронавірусу. Всього не відбулося близько 440 млн поїздок, що призвело до втрати 460 млрд доларів для світового туристичного сектора.