Тепер зареєструвати шлюб можна за електронним паспортом - Мінцифри

Українцям з сьогоднішнього дня для замовлення та отримання адміністративних послуг в органах ДРАЦС не потрібен паперовий документ та його ксерокопії.

Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації України.

«Подати заяву на одруження можна без паперового паспорта, а з цифровим у смартфоні», - наголосили у відомстві.

Також у відомстві нагадують, як поділитися копією електронного паспорта через смартфон:

оновити Дію та відкрити свій цифровий паспорт у застосунку;

натиснути на нього та вибрати штрихкод;

надати штрихкод працівнику ДРАЦС для зчитування;

підтвердити запит на передачу даних у застосунку Дія.

Після вищевказаних дій цифрова копія паспорта з е-підписом Дії передається до сервісу органів державної реєстрації актів цивільного стану.

У відомстві впевнені, що новий сервіс допоможе уникнути помилок при внесенні персональних даних та сприятиме комфорту при обслуговувані у державних органах.

Раніше повідомлялось, що у Мін’юсті зібрали статистику за два роки з часу запровадження послуги швидкого одруження.