НОВИНИУкраїнцям з сьогоднішнього дня для замовлення та отримання адміністративних послуг в органах ДРАЦС не потрібен паперовий документ та його ксерокопії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Тепер зареєструвати шлюб можна за електронним паспортом - Мінцифри
Фото: з відкритих джерел
Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації України.
«Подати заяву на одруження можна без паперового паспорта, а з цифровим у смартфоні», - наголосили у відомстві.
Також у відомстві нагадують, як поділитися копією електронного паспорта через смартфон:
- оновити Дію та відкрити свій цифровий паспорт у застосунку;
- натиснути на нього та вибрати штрихкод;
- надати штрихкод працівнику ДРАЦС для зчитування;
- підтвердити запит на передачу даних у застосунку Дія.
Після вищевказаних дій цифрова копія паспорта з е-підписом Дії передається до сервісу органів державної реєстрації актів цивільного стану.
У відомстві впевнені, що новий сервіс допоможе уникнути помилок при внесенні персональних даних та сприятиме комфорту при обслуговувані у державних органах.
Раніше повідомлялось, що у Мін’юсті зібрали статистику за два роки з часу запровадження послуги швидкого одруження.
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08 09 2022 15:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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