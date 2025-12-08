Економіка країни стрімко слабшає під тиском війни, санкцій та внутрішніх провалів, і аналітики попереджають: саме це може стати чинником, що похитне владу російського президента.

Президент рф Володимир путін відкинув запропоновану Дональдом Трампом «мирну угоду», яка могла б стати для кремля своєрідною "рукою порятунку".

Як пише колумніст The Guardian Саймон Тісдалл, цей крок лише поглиблює кризу всередині росії та подовжує війну, яка стала катастрофою для країни в економічному, фінансовому, геополітичному та гуманітарному вимірах.

За даними автора, на розгляді в москві була угода, що фактично винагороджувала б російську агресію: передача великих територій України, підрив суверенітету Києва, обмеження оборонних можливостей та фактичний розкол між США, Європою та НАТО. Це цілковито відповідало ключовим цілям росії. Однак путін, керований імперськими амбіціями, відмовився, переконуючи Трампа, що перемога рф "неминуча".

Насправді, наголошує Тісдалл, ці розрахунки не відповідають реальності. Майже через чотири роки війни Москва не досягла своїх заявлених цілей, а економічна ситуація стрімко погіршується. Після двох років зростання, штучно підживленого військовими витратами, доходи від нафти і газу впали на 27%, інфляція перевищила 8%, відсоткові ставки піднялися вище 16%.

Понад половину ліквідних резервів суверенного фонду вже витрачено, держмонополії загрузли в боргах, іноземні інвестиції зникли, а податки для населення зростають і усе заради фінансування війни. Навіть ціна на горілку підвищилася на 5%.

Україна тим часом завдає відчутних ударів по слабких місцях російської економіки: НПЗ, трубопроводах та ''тіньовому флоту'' танкерів. У результаті «Роснєфть» і «Лукойл» стикаються з проблемами, а Китай та інші азійські покупці намагаються уникати вторинних санкцій США.

Разом з економічним падінням тане й геополітична вага росії. москва більше не може ефективно підтримувати своїх союзників: Сирія дистанціюється, Іран зазнає ударів США та Ізраїлю, Венесуела не отримує допомоги. Відносини з Китаєм дедалі більше нагадують залежність, а під час останнього візиту до Індії путін виглядав слабким на тлі країни, яка під тиском Вашингтона скорочує закупівлі російської нафти.

Попри незначні тактичні успіхи на фронті, заяви кремля про «посилення позицій» — перебільшені. Лише за перші 8 місяців 2025 року росія втратила понад 280 тис. убитими або пораненими, загалом близько мільйона.

Тісдалл ставить головне запитання: скільки ще росіяни готові терпіти правителя, який відкидає будь-які мирні пропозиції, загрожує Європі війною та руйнує майбутнє власної країни? На думку журналіста, кремль боїться післявоєнної соціальної кризи, тому посилює репресії та контроль над інформацією і саме це є однією з причин, чому Путін не припиняє війну.

Окремо автор критикує провалений «мирний план» Трампа, який, за його словами, підривав Україну, блокував постачання озброєнь, атакував Зеленського та намагався обійти Європу. Така політика лише зміцнює впевненість путіна у безкарності.

Тісдалл закликає Європу та НАТО діяти активніше: збільшувати військову допомогу Україні, використовувати конфісковані російські активи для відбудови, посилювати енергетичні санкції та відповідати на кібератаки й саботаж.

"Російська нація занадто велика, щоб зникнути, але путіна можна перемогти. Він програє, а не виграє", - підсумовує колумніст.