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ПОЛІТИКА

Трамп не може повірити, що назвав президента України "диктатором"

27 лютого 2025, 21:39
Трамп не може повірити, що назвав президента України
Фото: apnews.com
Він переконує, що має гарні стосунки з українським лідером, хоча й дещо напружені.

Дональд Трамп заявив, що “не може повірити, що назвав Зеленського диктатором”. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на початку  зустрічі з прем'єр-міністром Великої  Британії Кіром Стармером в Білому домі, хоча й додав, що його стосунки з українським президентом стали "дещо напруженими".

Про це повідомляє Telegraph.

Президент США також повідомив журналістам, що США "добре просунулися в досягненні мирної угоди" і  вважає, що угоду про надра можна розглядати як “захисний механізм” для України.

"У п’ятницю вранці до мене приїде президент Зеленський. І ми збираємося підписати справді дуже важливу угоду для обох сторін, тому що це дійсно дозволить нам потрапити в цю країну, працювати там. Фактично вона стане запобіжним механізмом безпеки", – сказав Трамп.

Він також наголосив, що перед тим,  як в Україні будуть розміщені миротворчі сили, потрібно досягти мирної угоди.

"Забезпечити безпеку в Україні - це легка частина, угода - це складна частина", - додав Трамп.

Відповідаючи на запитання, чи вірить він, що владімір путін не вторгнеться знову в Україну, якщо її залишити без достатньої підтримки, Трамп сказав, що путін "стримає своє слово".

"Довіряй але перевіряй, назвемо це так... Ви ніколи не знаєте, що отримаєте... Але я впевнений, що якщо ми укладемо угоду, вона буде дотримана", - наголосив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп обізвав українського колегу Володимира Зеленського "диктатором без виборів" і повторив тезу російської пропаганди про необхідність виборів в Україні.

Зеленський, у свою чергу, вважає, що закінчення війни, яке пропонує Трамп, нагадує вимоги росії. Республіканці з Вашингтона припускають, що Трамп може мати на меті план мирних переговорів із путіним, і що його жорстка риторика стосовно України може бути способом змусити Європу більше вкладатися в безпеку України.

Владімір ПутінДональд Трампвійна в УкраїніВолодимир ЗеленськийКір Стармер

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