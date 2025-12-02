Трамп обирає нетрадиційну і суперечливу дипломатію у спробах завершити війну в Україні – CNN

Він застосовує нетрадиційну та суперечливу дипломатію у переговорах щодо України, покладаючись на свого зятя і спецпосланця.

Президент США Дональд Трамп, намагаючись укласти мирну угоду для припинення війни росії в Україні, обирає "нетрадиційний і часом суперечливий підхід до дипломатії".

Про це інформує телеканал CNN.

Як зазначає видання, для переговорів з президентом рф Володимиром путіним Трамп відправив спеціального посланця Стіва Віткоффа та свого зятя Джареда Кушнера, обидва з яких не були затверджені Сенатом на дипломатичних посадах.

За даними видання, останні зусилля Трампа включають особисті зустрічі під керівництвом Віткоффа, Кушнера, міністра армії Дена Дрісколла та сенатора Марко Рубіо. Видання підкреслює, що Трамп у своєму другому терміні покладається на вузьке коло довірених осіб, щоб вирішити складні міжнародні конфлікти.

Віткофф і Кушнер вже відігравали ключову роль у переговорному процесі, який призвів до припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС. Після успіху у Газі Трамп охарактеризував Віткоффа як "чудового переговорника".

Спершу Віткофф був спеціальним посланцем на Близькому Сході, але його повноваження швидко розширилися, включаючи зусилля щодо завершення війни в Україні.

Журналісти зазначають, що теплі стосунки Віткоффа з москвою викликали занепокоєння серед деяких союзників США. Наприклад, він неодноразово контактував із високопоставленими російськими чиновниками без присутності досвідчених дипломатів. За словами Трампа, зустріч між путіним і його спеціальним посланцем, яка мала тривати 15–20 хвилин, затягнулася на п’ять годин.

Кушнер, який не має офіційної посади в адміністрації Трампа, також став центральною фігурою у дипломатичних зусиллях США щодо України. Він двічі брав участь у зустрічах високого рівня з українськими чиновниками та активно працював із Віткоффом над проєктом мирного плану з 28 пунктів, який викликав критику деяких європейських чиновників і членів Конгресу США.

Досвід та повна довіра Трампа до Кушнера, на думку джерел CNN, були вирішальними для того, щоб переконати іноземних лідерів у прямому контакті з президентом. Разом із міністром армії Дрісколлом і сенатором Рубіо, Кушнер та Віткофф формують вузьку команду, яка веде переговори щодо завершення війни.

Однак колишні дипломати та високопосадовці Державного департаменту попереджають, що покладання лише на кількох довірених осіб, нехай і успішних у минулому, може бути ризикованим.

"Потрібен хтось, хто розуміє деталі і здатен відрізнити справжню пропозицію від маскування", - зазначає Деніел Фрід, колишній посол США в Польщі.

Попри критику та скепсис, адміністрація Трампа налаштована оптимістично щодо подальших зустрічей, включно з планованою поїздкою до москви. За словами джерел CNN, для України присутність Кушнера сигналізує, що Трамп вважає досягнення угоди реальною метою, хоча процес залишається складним і непередбачуваним.