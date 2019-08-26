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Трамп вважає анексію Криму помилкою Обами

"Ще одна (проблема) була в Україні, і це стосувалося певної частини України - ця частина, яку ви дуже добре знаєте (Крим), була відібрана за президента Обами. Не у президента Трампа"
Анексія Криму, за яку Росію видалили з Групи восьми, сталася при колишньому президенті США Бараку Обамі, і була його помилкою, а окупацію півострова можна було спинити.
Трамп вважає анексію Криму помилкою Обами Фото: gettyimages.com

"Ще одна (проблема) була в Україні, і це стосувалося певної частини України - ця частина, яку ви дуже добре знаєте (Крим), була відібрана за президента Обами. Не у президента Трампа", - зазначив президент США Дональд Трамп на пресконференції за підсумками саміту Групи семи у французькому Біарріці, повідомляє "Укрінформ".

На думку Трампа, Обама був незадоволений таким розвитком подій, і саме тому видалив Путіна з Великої вісімки.

Журналістка, яка питала президента США, заперечила йому, що Росію видалили з Групи восьми саме після анексії Криму, а не через те, що "Путін перехитрив Обаму".

"Я знаю, що ви дуже любите президента Обаму, але Крим анексували за його президентства. Якби це сталося за мого правління, я б сказав: "Вибачте, друзі, я допустив помилку!" Президент Обама допомагав Україні, і Крим був анексований за його президентства", - відповів Трамп.

Трамп нагадав, що Крим - це “дуже велика і дуже важлива” територія. Саме там, за його словами, Росія утримує свої потужні підводні човни.

"Але не настільки потужні та великі, як наші", - додав він.

Анексія Криму, на думку Трампа, була "поганою подією".

ї можна було спинити. Можна було спинити. За правильних (дій). Президент Обама не зміг її спинити, і це надто погано", - сказав він.

Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп під час вечері лідерів "Великої сімки" у Франції наполегливо пропонував повернути Росію до складу групи, але отримав підтримку з цього питання тільки від прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте.

Натомість президент Європейської ради Дональд Туск наголосив, що на саміт "Групи семи" наступного року доцільно запросити як гостя українського лідера. А відновлення участі Росії – неприпустиме.

За інформацією ЗМІ, на саміті у Біарріці, лідери США, Франції та Італії виступили за повернення Росії до "Великої сімки", а лідери Великої Британії, Німеччини, Канади та Японії заперечують проти таких планів.

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