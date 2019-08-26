Трамп вважає анексію Криму помилкою Обами
"Ще одна (проблема) була в Україні, і це стосувалося певної частини України - ця частина, яку ви дуже добре знаєте (Крим), була відібрана за президента Обами. Не у президента Трампа", - зазначив президент США Дональд Трамп на пресконференції за підсумками саміту Групи семи у французькому Біарріці, повідомляє "Укрінформ".
На думку Трампа, Обама був незадоволений таким розвитком подій, і саме тому видалив Путіна з Великої вісімки.
Журналістка, яка питала президента США, заперечила йому, що Росію видалили з Групи восьми саме після анексії Криму, а не через те, що "Путін перехитрив Обаму".
"Я знаю, що ви дуже любите президента Обаму, але Крим анексували за його президентства. Якби це сталося за мого правління, я б сказав: "Вибачте, друзі, я допустив помилку!" Президент Обама допомагав Україні, і Крим був анексований за його президентства", - відповів Трамп.
Трамп нагадав, що Крим - це “дуже велика і дуже важлива” територія. Саме там, за його словами, Росія утримує свої потужні підводні човни.
"Але не настільки потужні та великі, як наші", - додав він.
Анексія Криму, на думку Трампа, була "поганою подією".
"Її можна було спинити. Можна було спинити. За правильних (дій). Президент Обама не зміг її спинити, і це надто погано", - сказав він.
Нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп під час вечері лідерів "Великої сімки" у Франції наполегливо пропонував повернути Росію до складу групи, але отримав підтримку з цього питання тільки від прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте.
Натомість президент Європейської ради Дональд Туск наголосив, що на саміт "Групи семи" наступного року доцільно запросити як гостя українського лідера. А відновлення участі Росії – неприпустиме.
За інформацією ЗМІ, на саміті у Біарріці, лідери США, Франції та Італії виступили за повернення Росії до "Великої сімки", а лідери Великої Британії, Німеччини, Канади та Японії заперечують проти таких планів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн