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ПОЛІТИКА

Трамп заборонив експорт ключових авіатехнологій до Китаю – NYT

30 травня 2025, 13:33
Трамп заборонив експорт ключових авіатехнологій до Китаю – NYT
Даний крок може серйозно вплинути на зусилля Китая з розвитку власної авіабудівної галузі.

Президент США Дональд Трамп заборонив експорт до Китаю ключових американських комплектуючих та технологій для реактивних двигунів.

Про це повідомила газета The New York Times.

Даний крок може серйозно вплинути на зусилля Китая з розвитку власної авіабудівної галузі. 

За словами обізнаної особи, Міністерство торгівлі США призупинило дію деяких ліцензій, які дозволяли американським компаніям продавати продукцію та технології державній корпорації Commercial Aircraft Corp of China Ltd (Comac).

Comac покладається на двигуни виробництва GE Aerospace для своїх літаків моделі C919. GE Aerospace виготовляє двигуни серії LEAP під брендом CFM International для китайського літака у рамках спільного підприємства з французькою компанією Safran SA.

Сам C919 є головним проєктом цивільної авіації Китаю. Фактично це ціле сімейство вузькофюзеляжних середньомагістральних пасажирських літаків. Свій перший політ літак здійснив у 2017 році. На сьогодні побудовано принаймні кілька десятків таких машин. 

На думку фахівців, Comac накопичила запаси двигунів, достатні для виробництва десятків літаків у 2025 році, що потенційно дозволить уникнути негайного дефіциту постачань.

Нагадаємо, Трамп 2 квітня заявив про введення 10%-вого мита на всі країни і підвищених тарифів для окремих країн. Трамп 9 квітня оголосив про 90-денну паузу в тарифах для найбільших торговельних партнерів.

Китай заявив, що підвищує мита на товари зі США до 125%.

15 квітня 2025 року стало відомо про те, що через мита президента США Дональда Трампа Китай зупинив поставки Boeing.

КитайДональд Трамп

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