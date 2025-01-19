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ПОЛІТИКА

Трамп зібрав рекордні $150 мільйонів на інавгурацію від корпорацій

19 січня 2025, 16:33
Трамп зібрав рекордні $150 мільйонів на інавгурацію від корпорацій
Фото: Great again
Meta, Apple та Google серед найбільших донорів.

Інавгураційний комітет новообраного президента США Дональда Трампа з моменту перемоги на виборах у листопаді 2024 року зібрав понад $150 мільйонів. 

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на республіканця, який знайомий з цим питанням.

З 40 людей та компаній, які публічно повідомили про пожертви на інавгурацію Трампа цьогоріч, понад 60% не жертвували коштів на цю церемонію під час першого президентського терміну Трампа у 2017 році. Тоді його інавгураційний комітет зібрав орієнтовно $107 мільйонів. 

Для порівняння, на інавгурацію Джо Байдена у 2021 році зібрали близько 62 мільйонів доларів у 2021 році. Інавгурація Байдена також відбулася під час пандемії коронавірусу, тому його комітет обмежив пожертви до $500 тисяч для людей і$ 1 мільйона для корпорацій.

Компанія Meta, якій належать Facebook, Instagram і WhatsApp, пожертвувала $1 мільйон в інавгураційний фонд Дональда Трампа. Таку ж суму пожертвували генеральний директор Apple Тім Кук, гендиректор OpenAI Сем Альтман. Також американські медіа писали про намір компанії Amazon, яка належить Джеффу Безосу, пожертвувати на інавгурацію Трампа $1 мільйон.

Корпорація Google пожертвувала $1 мільйон в інавгураційний фонд новообраного президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, що TikTok стане головним спонсором інавгураційної вечірки новообраного президента США Дональда Трампа. Компанія витратить $50 тисяч.

У суботу ввечері, 18 січня, соцмережу TikTok було видалено з магазинів додатків Apple і Google для користувачів США. Це сталося перед тим, як мав набути чинності закон про заборону платформи.

GoogleСШАAppleінавгураціяДональд ТрампTikTokMetaOpenAI

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