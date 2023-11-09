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CУСПІЛЬСТВО

Транссексуали можуть бути хрещеними батьками під час римо-католицького ритуалу – Ватикан

09 листопада 2023, 10:31
Транссексуали можуть бути хрещеними батьками під час римо-католицького ритуалу – Ватикан
Фото:Reuters
Рішення приймається на розсуд місцевого священика.

Транссексуали можуть бути хрещеними батьками під час таїнства хрещення у римо-католиків, свідками під час вінчань, а також самі проходити обряд хрещення.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на доктринальне бюро Ватикану.

Водночас департамент, відомий як Дикастерія віровчення, відповів розпливчасто на запитання про те, чи може одностатева пара мати церковне хрещення усиновленої, чи народженої від сурогатної матері дитини.

У липні єпископ Хосе Негрі з Санто-Амаро в Бразилії надіслав до доктринального офісу шість запитань щодо ЛГБТ-людей та їхньої участі в таїнствах хрещення та шлюбу.

Три сторінки запитань і відповідей були підписані головою департаменту аргентинським кардиналом Віктором Мануелем Фернандесом і схвалені Папою Франциском 31 жовтня. Документ опублікований італійською мовою на веб-сайті департаменту.

У відповідь на запитання про те, чи можна хрестити транссексуалів, доктринальний офіс відповів, що вони можуть бути охрещеними за певних умов і у разі, якщо "немає ризику викликати публічний скандал чи дезорієнтацію серед вірних".

У документі також йдеться, що транссексуали можуть бути хрещеними батьками на розсуд місцевого священика, а також свідками під час церковного вінчання, однак місцевий священик повинен проявити у своєму рішенні "пастирську розсудливість".

Особа, яка перебуває в одностатевих стосунках, також може бути свідком на католицькому вінчанні, повідомили в відомстві, посилаючись на чинне церковне канонічне законодавство, яке не містить жодних заборон на це.

Менш чіткою була відповідь щодо ролі осіб, які перебувають у одностатевих стосунках, у хрещенні.

Бразильський єпископ питав поради щодо того, чи може одностатева пара, яка усиновила дитину або яку народила сурогатна матір, охрестити цю дитину за католицькою церемонією.

У відповіді сказано, що для хрещення дитини від одностатевої пари має бути «обґрунтована надія, що вона виховуватиметься у католицькій релігії».

Такою ж була відповідь на питання, чи може особа, яка перебуває у одностатевих стосунках, бути хрещеною. У Ватикані наголосили, що людина повинна "вести життя, яке відповідає вірі".

ВатиканЛГБТхрещення

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