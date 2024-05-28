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Цахал просунувся до центру Рафаха: за 3 тижні евакуювались мільйон палестинців

28 травня 2024, 18:04
Цахал просунувся до центру Рафаха: за 3 тижні евакуювались мільйон палестинців
Сектор Гази, Газа, 5 серпня 2014 року. Хлопчик тримає віконну раму, стоячи біля зруйнованого ракетним ударом будинку. 5 серпня Ізраїль і палестинський рух ХАМАС домовилися про 72-годинне припинення вогню після місяця обстрілів. Ізраїль вивів війська із Сектора Гази. Фото: АFР
Сьогодні ізраїльські танки в рамках свого наступу увійшли до центру міста Рафах на півдні сектору Гази.

В той же час порядка мільйона палестинців залишили місто Рафах на півдні сектору Гази протягом останніх трьох тижнів.

Про це повідомляє Reuters.

"Ізраїльські танки вперше досягли центру міста Рафах, через три тижні від початку наземної операції в південному місті сектору Гази, що викликала міжнародний осуд", - пише видання. 

Армія оборони Ізраїлю закликала місцевих жителів переїхати до розширеної гуманітарної зони в районах Аль-Мавасі та Хан-Юніс на півдні Гази, зазначивши, що минулого тижня близько 950 000 палестинців були евакуйовані з Рафаха.

І за данимим агентства ООН у справах палестинських біженців, виїзд відбувався в умовах бомбардувань, нестачі їжі та води.

Ізраїльські танки помітили біля мечеті Аль-Авда - центральної пам'ятки Рафаха.

Цахал же заявляє, що їхні сили продовжують діяти в районі Рафаха, не коментуючи повідомлення про просування до центру міста.

 
евакуаціяцахалРафах

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