Ціна газу для тепловиків за ПСО в грудні збільшиться на 13,5% - "Нафтогаз"
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на "Нафтогаз"
"Нафтогаз" нагадав, що ціну газу для виробників тепла розраховують відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №867 від 19 жовтня 2018 року, з урахуванням змін котирувань на європейських газових хабах.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України в квітні 2020 року продовжив до 1 травня 2021 року покладання на НАК "Нафтогаз України" спеціальних зобов'язань із продажу природного газу виробникам теплової енергії.
"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Група є монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах і транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.
Нагадаємо, що "Нафтогаз" отримав 17 мільярдів збитку за 9 місяців
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