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Ціна газу для тепловиків за ПСО в грудні збільшиться на 13,5% - "Нафтогаз"

З урахуванням змін котирувань на європейських газових хабах
Оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії в рамках покладених на НАК "Нафтогаз України" спеціальних зобов'язань (ПСО) в грудні-2020 збільшиться на 13,5% (на 727,73 грн) порівняно з листопадом - до 6 тис. 103,1 грн/тис. куб. м (без урахування ПДВ і витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами).
Ціна газу для тепловиків за ПСО в грудні збільшиться на 13,5% - "Нафтогаз" Фото: З відкритих джерел

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на "Нафтогаз"

"Нафтогаз" нагадав, що ціну газу для виробників тепла розраховують відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №867 від 19 жовтня 2018 року, з урахуванням змін котирувань на європейських газових хабах.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України в квітні 2020 року продовжив до 1 травня 2021 року покладання на НАК "Нафтогаз України" спеціальних зобов'язань із продажу природного газу виробникам теплової енергії.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни. Група є монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах і транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" отримав 17 мільярдів збитку за 9 місяців

 

 

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23 12 2020 14:28
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