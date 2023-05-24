ЗСУ вже цього тижня почнуть навчання на Abrams

250 українських військових приїдуть цього тижня до Німеччини для навчання на американських танках.

Військові США почнуть навчання українців на танках M1A1 Abrams вже найближчим часом.

Про це повідомляє VoiceOfAmerica

Офіційний представник Пентагону Пет Райдер розказав, що навчання українських танкістів розпочнуться "протягом наступного тижня чи близько того".

Близько 250 українських військовослужбовців прибудуть цього тижня до Німеччини, пише видання зсилаючись на високопоставлене військове джерело.

ЗСУ тренуватимуться на 31 танку Abrams, які прибули до Німеччини на початку травня. Навчання триватиме близько 10 тижнів і буде зосереджено на тому, як керувати танками, як маневрувати ними у загальновійськовому бою та обслуговувати цю техніку.

Разом з тим низка країн розпочинає навчання українських пілотів на F-16, серед них Польща, Португалія, Данія.