ЦВК зареєструвала Гнапа кандидатом у президенти
Таке рішення члени Центрвиборчкому ухвалили під час засідання 8 лютого.
Нагадаємо, що 7 лютого стало відомо, що Дмитро Гнап у 2015 році не перерахував отримані редакцією "Слідство.Інфо" 15 тисяч євро на потреби армії. Гроші редакція отримала в рамках премії "Вільна преса Східної Європи-2015" за сприяння розвитку незалежної журналістики.
Сам Гнап заявив, що 2 тисячі євро редакція перерахувала "роті розвідників, які стояли під Артемівськом". Ще 3 917 євро він витратив на поточні потреби проекту "Слідство.Інфо", однак залишок, 9 087 євро, Гнап залишив на своєму рахунку і пообіцяв перерахувати на рахунок "Слідства.Інфо".
Дмитро Гнап пояснив, що гроші зберігав у себе на "чорний день" для проекту "Слідство.Інфо", а не перевів всю суму на рахунки армії через те, що в 2015 році ця сума була потрібна для виживання проекту.
Пізніше народні депутати від партії "Сила людей" закликали Гнапа, який є представником партії на виборах, зняти свою кандидатуру.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Обіцянки": Alyona Alyona записала новий трек після скандалу із запрошенням на форум Порошенка, - ВІДЕО
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно"Ми готувалися воювати, але не готувалися боронити країну. Я, звичайно, як і всі, хто обирає для себе професію військовослужбовця, мріяв взяти участь у бойових діях. Але одна справа – воювати десь інде, а інша – за свою країну. Це зовсім інша відповідальність. Це дуже важко"
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин