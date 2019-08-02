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ЦВК зареєструвала Гнапа кандидатом у президенти

Раніше, депутати від партії "Сила людей" закликали Гнапа, який є представником партії на виборах, зняти свою кандидатуру
Центральна виборча комісія зареєструвала колишнього журналіста-розслідувача Дмитра Гнапа кандидатом у президенти України.
ЦВК зареєструвала Гнапа кандидатом у президенти Фото: Радіо Свобода

Таке рішення члени Центрвиборчкому ухвалили під час засідання 8 лютого.

Нагадаємо, що 7 лютого стало відомо, що Дмитро Гнап у 2015 році не перерахував отримані редакцією "Слідство.Інфо" 15 тисяч євро на потреби армії. Гроші редакція отримала в рамках премії "Вільна преса Східної Європи-2015" за сприяння розвитку незалежної журналістики.

Сам Гнап заявив, що 2 тисячі євро редакція перерахувала "роті розвідників, які стояли під Артемівськом". Ще 3 917 євро він витратив на поточні потреби проекту "Слідство.Інфо", однак залишок, 9 087 євро, Гнап залишив на своєму рахунку і пообіцяв перерахувати на рахунок "Слідства.Інфо".

Дмитро Гнап пояснив, що гроші зберігав у себе на "чорний день" для проекту "Слідство.Інфо", а не перевів всю суму на рахунки армії через те, що в 2015 році ця сума була потрібна для виживання проекту.

Пізніше народні депутати від партії "Сила людей" закликали Гнапа, який є представником партії на виборах, зняти свою кандидатуру.

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08 02 2019 15:30
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