Турчинов виступив проти "сотні гендерів" у законах

На його думку, потрібно "будувати країну на вічних євангельських цінностях"

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов на Всеукраїнському форумі сім'ї виступив проти "сотні гендерів" у законодавстві й за побудову України на "вічних євангельських цінностях".

Для збереження України та українського народу від руйнації та деморалізації є лише один історичний досвід - "будувати країну на вічних євангельських цінностях", заявив Турчинов, повідомляють "Новости Донбасса".

"Лише цей крок є єдиним можливим для величі та процвітання", - вказав секретар РНБО.

Сім'я - це союз чоловіка і жінки, й спроба підмінити в українському законодавстві ті "споконвічні дві статі сотнями вигаданих гендерів" - "це порушення Конституції, християнської моралі та є наступом на традиційні для нашої країни цінності", підкреслив він.

Раніше правозахисні організації також вимагали звільнити деканку Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова закладу та дружину секретаря Ради національної безпеки і оборони Ганну Турчинову.

Інформаційним приводом стало інтерв’ю "Громадському", в якому Турчинова висловила твердження про те, що ЛГБТ-люди є "відхиленням від норми", гомосексуальність - хворобою, а дискримінації жінок в Україні не існує.