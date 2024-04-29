Туреччина купуватиме газ у американської компанії ExxonMobil замість росії

Стамбул веде переговори з американським енергетичним гігантом ExxonMobil про багато мільярдну угоду купівлі скрапленого природного газу, аби знизити залежність від росії.

Про це заявив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар, повідомляє Financial Times.

Туреччина хоче створити "новий портфель поставок", який зробить її менш залежною від одного окремого партнера, і отримає до 2,5 млн тонн СПГ в рік.

Наразі угода ведеться з Exxon, повідомив Байрактар.

За словами міністра енергетики, контракт може бути підписаний на 10 років, але умови угоди з Exxon все ще обговорюються.

На москву припадає близько 40% турецького споживання ЗПГ. росія - найбільший постачальник нафти до Туреччини.

Стамбул має мало нафти і газу, але сильно залежить від імпорту з пф, Азербайджану та Ірану, а також СПГ з Алжиру, Катару, США і Нігерії.

Угода Туреччини з Exxon запланована в час, коли російський експорт до Європи падає, адже Європа збільшує закупівлю ЗПГ у світових виробників, щоб скоротити імпорт російського трубопровідного газу у відповідь на вторгнення кремля в Україну.

Проте кілька країн готові ввести ембарго.

Так, Італія готова підтримати санкції проти російського СПГ.

Крім того, Німеччина підтримує ідею ввести ембарго на СПГ із росії.