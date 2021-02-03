Twitter починає маркувати пости з фейками про COVID-вакцини
Як передає Укрінформ, про це виданню Reuters повідомила глава Британської громадської політики Twitter Кеті Міншалл.
"Від сьогодні будемо зазначати твіти, які можуть містити інформацію про вакцини проти COVID-19, що вводить в оману на додаток до наших постійних зусиль з видалення найбільш небезпечної хибної інформації щодо COVID-19 з сервісу", - сказала вона.
За словами Міншалл, такий підхід спрямований на захист від хибних заяв про безпеку і ефективність щеплень, оскільки є побоювання, що недовіра суспільства до вакцин може поставити під загрозу успіх програм вакцинації по всьому світу.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксували 114 995 418 випадків зараження коронавірусом, зокрема 2 550 296 летальних, одужали 90 721 245 осіб.
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