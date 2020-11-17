Twitter призначив главою своєї служби безпеки всесвітньо відомого хакера

Twitter призначив на посаду очільника служби безпеки всесвітньо відомого хакера Пейтера Затко, що діє під нікнеймом Mudge.

Соцмережа останнім часом потерпає від серйозних порушень безпеки та хакерських атак, повідомляє "Громадське".

Компанія дала голові служби безпеки широкі повноваження. Він займеться управлінням головними функціями безпеки Twitter одразу після перевірки, яка триватиме 45-60 днів.

Сам Затко розповів Reuters, що вивчить "інформаційну безпеку, цілісність сайту, фізичну безпеку, цілісність платформи, а також інженерну справу".

Хто такий Mudge

Пейтер Затко останнім часом курував безпеку системи електронних платежів Stripe. До цього працював над спеціальними проєктами в Google і курував видачу грантів для проєктів з кібербезпеки в Агентстві перспективних досліджень і проєктів в області оборони (DARPA) Пентагону.

Кар’єра Затко почалася у 1990-х, коли від одночасно виконував секретну роботу для державного підрядника і був одним з лідерів Cult of the Dead Cow (хакерської групи, яка відома тим, що випускає хакерські інструменти для Windows).

"Я не знаю, чи зможе хтось коли-небудь розв'язати проблему безпеки Twitter, але він був би першим у моєму списку", - каже про Затко Ден Кауфман, який керував ним в DARPA і зараз працює в Google.

Що не так з Twitter

Соцмережа нині потерпає від численних проблем з безпекою. Рік тому влада США звинуватила двох колишніх працівників Twitter у передачі Саудівській Аравії інформації про користувачів.

У липні група юних хакерів обдурила співробітників Twitter і отримала доступ до внутрішніх інструментів соцмережі. Трьох юнаків віком 17, 19 і 22 роки підозрюють в одному з найбільш резонансних зламів соціальних мереж останніх років: 15 липня з понад сотні Twitter-акаунтів таких людей, як Барак Обама, Ілон Маск і Каньє Вест, розіслали прохання про переведення біткоїнів. Так хакери встигли викрасти понад 100 тисяч доларів.

Підозрюваних затримали. 17-річного Грема Кларка називають лідером злочинного угруповання, яке зламало Twitter-акаунти. Його судитимуть як дорослого за 30 звинуваченнями - це дозволяють закони штату Флорида.

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